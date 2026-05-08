YAYLA SAHİLİ'NDE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: KUMSALDA MUCİZE KURTULUŞ

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sahil yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

DEMİR BARİYERLERİ PARÇALAYIP UÇTU

Hızla savrulan araç, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak duramadı. Bariyerleri parçalayan otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı, doğrudan kumsala uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan kazazedelerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.