“Mucize ilaç” tartışmaları büyüyor: Yeni etkileri ortaya çıktı

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran yeni nesil obezite ilaçlarıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma daha paylaşıldı. İstanbul’da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan verilere göre, Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 grubu ilaçların kan basıncını düşürmede klasik tansiyon ilaçlarına yakın, bazı durumlarda ise daha güçlü sonuçlar verdiği belirlendi.