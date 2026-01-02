Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de Kredili Mevduat Hesabı kullanımı son bir yıl içerisinde yaklaşık iki katına çıktı. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması, bankaların sunduğu bu kısa vadeli borçlanma yöntemini adeta bir "yaşam destek ünitesi" haline getirdi.

SİHİRLİ LAMBA BİLE BORÇLA ÇALIŞIYOR

Can Baytak’ın karikatüründe, elindeki sihirli lambayı ovalayarak bir "cin" çıkaran vatandaş, cinden beklemediği bir yanıt alıyor. Bu cin bildiğimiz geleneksel masalların aksine günümüzdeki ekonomik krizin gerçeklerine teslim olmuş.

Cin geleneksel masallardaki gibi güç ve mucize vaat etmeyip dileklerin yerine getirilmesi için mevduat hesabınızı kullanacağız diyo.

İşte karikatürdeki can alıcı diyalogda burası

"Dileklerinizi yerine getirebilmek için KMH hesabınızı kullanıcaz... Onaylıyorsanız bire... Onaylamıyorsanız..."

HAYALLER BANKAYA BORÇLANARAK GERÇEKLEŞİYOR

Habertürk'ün Karikatürist'i Can Baytak karikatüründe, toplumun içinde bulunduğu ekonomik çaresizliği eleştiriyor.

En basit istek ve dilekler artık kişinin kendi birikimiyle değil bankaya yani Kredili Mevduat Hesabına borçlanarak gerçekleşiyor.

Öte yandan Cin’in bir müşteri hizmetlerinde çalışan robotlar gibi “Onaylıyorsanız bire basın" şeklinde konuşması, insanın hayallerinin finansal işleme döküldüğünü gösteriyor.

ENDİŞE VE ŞAŞKIN İFADE: MİLYONLARCA KİŞİNİN RUH HALİ

Lambayı tutan vatandaşın yüzündeki endişeli ve şaşkın ifade, ise borç batağına giren milyonlarca kişinin ruh halinin yansıması.