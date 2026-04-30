Trabzonspor'un yaz transfer dönemi yapacağı hamlelere ilişkin en merak edilen konu başlıklarından biri Ernest Muç'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı olmuştu.

MUÇİ'NİN SATIN ALMA OPSİYONU İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR

Bordo Mavililer'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin bonservisini almak için 10 Mayıs'a kadar Beşiktaş'a ödeme yapması gerekiyor.

SERDAL ADALI 'KEŞKE OPSİYONU KULLANMASALAR' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu konuda fikrini 'Keşke opsiyonu kullanmasalar' diyerek ifade etmişti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Trabzon yerel basınından 61 Saat'in yayınına konuk olarak Ernest Muçi ile ilgili tutumlarını net bir şekilde ortaya koydu.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'FATİH TEKKE'NİN KARARINA BAĞLI'

Ertuğrul Doğan Muçi'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin, "Muçi için 7.5 milyon Euro ödenmesi lazım diye kalmış aklımda rakamlar önümde yok eğer bir yanlış varsa onu da düzeltiriz. Bu teknik bir karar. Eğer hocamız Muçi kalsın derse biz de yönetim olarak ne gerekiyorsa yaparız." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan bu açıklamasıyla Muçi'nin geleceğinin tamamen Fatih Tekke'nin kararına bağlı olduğunu net bir şekilde açıkladı.

TRABZONSPOR'DA 31 MAÇTA 21 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan 25 yaşındaki Arnavut yıldız, 13 gol, 8 asistlik performansıyla bordo mavili takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmuştu.