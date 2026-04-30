Şehir plancısı Mücella Yapıcı, gazeteci Timur Soykan’ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla kamu yönetimindeki etik anlayışa dair dikkat çeken bir örnek paylaştı. Yapıcı, geçmişte yaşanan bir plan değişikliği sürecini anlatarak, dönemin yaklaşımını “kamu ahlakı” vurgusuyla değerlendirdi.

Yapıcı’nın aktardığına göre, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in eşine ait Moda’daki bir konut için bahçede küçük çaplı bir plan değişikliği talep edildi. Ancak söz konusu başvurunun, herhangi bir ayrıcalık tanınmadan reddedildiğini belirtti. “Cumhurbaşkanının eşi bizzat geldi, kapıda bekledi ama talep kabul edilmedi” diyen Yapıcı, o dönemde kamu yönetiminde eşitlik ilkesinin daha güçlü şekilde uygulandığını ifade etti.