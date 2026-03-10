Partisinden istifa eden AKP eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Avukat Mücahit Birinci, sosyal medya paylaşımı ile AKP'nin uygulamasına tepki gösterdi.

Trafikte standart dışı "APP plaka" kullananlara uygulanacak yüksek para cezalarının gündeme gelmesi üzerine çok sayıda sürücü plaka değiştirmek için Şoförler Odası'na akın etti.

'RAMAZAN AYINDA BU REVA MI?'

Birinci ise vatandaşın zor durumda kaldığına dikkat çekerek "Her doğru en sert şekliyle tatbik edilmez. Zamanı bile düşüneceksin. Plaka işinden bahsediyorum. Ramazan ayında bu reva mı? Ne olur dikkat edelim. Kılı kırk yaralım. Seçim yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir kişinin AKP'den istifa ettiğini hatırlatması üzerine Birinci, "Parti marti masal. Recep Tayyip Erdoğan'ın orada 1 gün daha fazla olması, memleketin güvenlik meselesi" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, Birinci'nin İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye "iftira ifadesi" önerdiğini ve 2 milyon dolar istediğini iddia etmişti.

Tartışmalar sonrası Birinci, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nca "kesin ihraç" talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Birinci, 17 Ağustos'ta X platformu üzerinden bir açıklama yaparak AKP'den ve aktif siyasetten istifa ettiğini duyurdu.