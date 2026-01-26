Yeniçağ Gazetesi
MTV’de takvim netleşti: Son gün uzatıldı

2026 MTV birinci taksit ödemelerinde son tarih uzatıldı. Araç sahipleri ödeme takvimini, borç sorgulama yöntemlerini ve bankaların sunduğu taksit seçeneklerini yakından takip ediyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) birinci taksit dönemi yaklaşırken, taşıt sahipleri 2026 yılı için geçerli son ödeme tarihini ve bankaların sunduğu taksit seçeneklerini araştırmaya başladı. MTV ödemeleri hangi tarihe kadar yapılabilecek?

MTV BİRİNCİ TAKSİT İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri genel uygulamaya göre 1 Ocak itibarıyla başlıyor ve 31 Ocak tarihinde sona eriyor.

31 Ocak’ın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle ödeme süresi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldı. İkinci taksit ödemelerinin ise her yıl olduğu gibi Temmuz ayında yapılması planlanıyor.

MTV BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Araç sahipleri, ödemeleri gereken MTV tutarını Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait resmi internet sitesi üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi bölümüne girerek plaka bilgisi ve T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabiliyor.

e-Devlet sistemi üzerinden “Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Sorgulama ve Ödeme” hizmeti kullanılarak güncel borç bilgilerine ulaşılabiliyor. Bankaların mobil uygulamalarında yer alan ödeme menülerinden de MTV borcu görüntülenebiliyor.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasına yönlendirilen kullanıcılar, T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasıyla sisteme giriş yapıyor.

Açılan ekranda plaka bilgileri, kimlik numarası ve güvenlik doğrulama alanları doldurulduktan sonra sorgulama işlemi tamamlanıyor.

