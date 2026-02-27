Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli erlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Komutanlığın resmi yazılı ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 sözleşmeli erin adli işlemleri tamamlandı.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, şüphelilerden 3’ünü “uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Söz konusu şüphelilerin, bir rezidans dairesi kiralayarak uyuşturucu temin ettikleri iddia edildi.

Diğer 6 sözleşmeli er ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

KAN VE İDRAR ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturma kapsamında erler, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve idrar örneği vermişti.

Yeni bir ihbar üzerine gözaltı süresi uzatılan şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından yeniden adliyeye çıkarıldı.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.