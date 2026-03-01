Aydın’da polis ekipleri, Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrencilerin sorunsuz şekilde sınav yerine ulaşabilmesi için yoğun mesai harcadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan ekipler hem trafikte hem de sınav giriş noktalarında adaylara yardımcı oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan sınav öncesinde ilçelerden gelen öğrenciler ve aileleri, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kampüs alanına kontrollü şekilde alındı.

Trafik ekipleri, sürücülerin sınav saatine yetişebilmesi için ulaşımı hızlandırırken, yoğunluk yaşanan noktalarda düzeni sağladı. Motorize polis timleri, zamanla yarışan adaylar arasındaki bir kız öğrencinin unuttuğu kimliğini Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen annesinden alıp, alana getirdi.

