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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce adayın katıldığı seçim aşamalarının tamamlanmasının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrildi.

Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

SEÇİM AŞAMALARI TAMAMLANDI

1 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi 2026 Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri, 29 Temmuz'da sona erdi.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuç ekranının açılmasını beklemeye başladı.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakat sonuçlarının, tüm mülakat işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

MSÜ'den konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşılacak.