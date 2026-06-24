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Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih işlemleri 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Tercihlerini yapan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi.

Geçtiğimiz yıl MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu nedenle adaylar bu yıl da benzer bir takvim beklentisi içine girerken, gözler bugün yapılabilecek olası bir duyuruya çevrildi.

MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ 2026 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin resmi bir tarih duyurusu yapılmazken, sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar özellikle geçen yılın takvimine paralel şekilde sonuçların bu hafta içinde duyurulabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Resmi bir açıklama bulunmasa da, önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının son haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. Bu nedenle gözler gün içinde yapılabilecek sürpriz açıklamalara çevrilmiş durumda.

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

MSÜ 2026 tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi (PERTEM) üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından başarılı adaylar için ikinci seçim aşaması başlayacak. Bu süreçte adaylar fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve sağlık kontrollerinden geçecek.

MSÜ sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte seçim sürecinin en kritik aşamasına geçilmiş olacak.