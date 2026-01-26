Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim alacak askerî öğrenci adayları için düzenlenen 2026-MSÜ sınavına başvurular hızla sona yaklaşıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen süreç, 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2026 Perşembe günü tamamlanacak. Adayların, işlemlerini https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

Yetkililer, son dakikaya bırakılmamasını ve başvuruların bir an önce tamamlanmasını önemle hatırlattı.

