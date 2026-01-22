Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, ellerinde Öcalan bayrakları ile sınır hattında dikili Türk bayrağını indirmesinin yankıları sürüyor. MSB'den "İdari tahkikat derhal başlatılmıştır. Bayrağa saldıranlara gereği yapılıyor." açıklaması geldi.

MSB, "Eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur" ifadelerini kullandı.

'ORGANİZE BİR PROVOKASYON'

Olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını da bildiren MSB, şunları kaydetti:

"Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır."

Açıklamada, HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümetinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırıları ve bazı kritik yerlerin kontrolünü ele geçirmesi de değerlendirildi.

'SURİYE HÜKÜMETİ TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR'

Söz konusu gelişmeler için "Suriye Hükûmeti; Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır" denildi.

'SURİYE'YE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

MSB, SDG'nin entegrasyon anlaşmasına uyması gerektiğini de belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir."

Süleyman Şah Türbesi'nin durumuna ilişkin "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" denildi. Suriye'deki IŞİD'lilerin tutulduğu hapishane ve kamplara yönelik Şam yönetiminden gelen bir talep olmadığı belirtildi.