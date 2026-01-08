MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümetinin güvenlik güçlerine bağlı Harekat Dairesi, Halep’teki Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG hedeflerine yönelik nokta atışı operasyonlar başlatacağını ve üç mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

MSB’DEN OPERASYON SİNYALİ

Türkiye’nin ise nasıl pozisyon alacağı ise merak ediliyordu. MSB, tarafından operasyonlara dair çarpıcı ifadeler geldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."