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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somalili 5 gaziye protez bacak desteği ifadesinde bulundu.

Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullandı:

"Dostluk, dayanışmayla güçleniyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından yürütülen Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Protez Bacak Yardımı' projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle bacaklarını kaybeden Somali Silahlı Kuvvetleri mensubu 5 gaziye protez bacak desteği sağlandı. Somalili kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Paylaşımda, konuya dair fotoğraflar da yer aldı.