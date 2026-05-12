Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan bilgilendirmede, Senegal Silahlı Kuvvetlerine yönelik arama kurtarma eğitim ve destek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen uçuşlar sırasında Dakar’ın güneybatısında, içinde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesinin belirlendiği ifade edildi.

Paylaşımda, tespitin ardından Senegal makamlarının bilgilendirildiği ve bölgede Senegal Deniz Kuvvetlerine ait bir açık deniz karakol gemisinin görevlendirildiği aktarıldı. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bugüne kadar Senegal deniz yetki alanlarında 11 düzensiz göçmen teknesi ve 1132 kişiyi tespit ettiği belirtildi.