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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MSB nam ve hesabına Ankara'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane ile İstanbul'daki Hamidiye yerleşkelerinde bulunan fakülte veya meslek yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve MSB ile SBÜ'nün resmi internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiği belirtildi.

EĞİTİM SÜRESİNCE TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

MSB, askeri öğrencilerin eğitim dönemindeki tüm ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını hatırlattı.

Buna göre öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası ve benzeri tüm masrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Ayrıca eğitim gören askeri öğrencilere her ay askeri öğrenci harçlığı ödenecek.

18 yaşını dolduran öğrencilerin emekli sandığı kesenekleri devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak ve öğrencilikte geçen süre hizmet süresinden sayılacak.

MEZUNİYET SONRASI TEĞMEN RÜTBESİYLE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Açıklamada, tabip veya diş tabibi olarak mezun olan subayların teğmen rütbesiyle göreve başlayacağı belirtildi.

Bu personele maaşlarına ek olarak *Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı* ödeneceği ifade edilirken, mezunların 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu kapsamında OYAK'ın daimi üyesi olacağı kaydedildi.

Ayrıca orduevi, lojman ve askeri kamplardan yararlanma imkanı da sunulacağı bildirildi.

UZMANLIK VE YURT DIŞI EĞİTİM İMKANI

MSB, mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Yan Dal ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında, Sağlık Bakanlığı kontenjanlarından ayrı olarak MSB tarafından belirlenen kontenjanlar kapsamında SBÜ'de tıpta uzmanlık, yan dal ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alma imkanı bulunduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra şartları sağlayan personele fakülte eğitiminin ardından yurt dışı eğitim fırsatı da sunulacağı belirtildi.

KONGRE VE SEMİNERLERE KATILIM İMKANI

Görevin niteliği dikkate alınarak mezuniyet sonrasında personele hizmet içi eğitim verileceği aktarıldı.

Ayrıca personelin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kongre, sempozyum ve seminerlere bakanlığı temsilen katılma imkanına sahip olacağı ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GEÇİCİ GÖREV

Açıklamada, mezunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman ve pratisyen tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık astsubayı kadrolarında görev yapacağı belirtildi.

İhtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde geçici görevle görevlendirilebilecekleri de kaydedildi.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI DUYURULACAK

MSB nam ve hesabına SBÜ'de tahsis edilen kontenjanlara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından yerleşen adayların fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat gibi ikinci seçim aşamalarının tarihleri ile istenecek belgelerin *personeltemin.msb.gov.tr* adresinden duyurulacağı bildirildi.