MSB tarafından, Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Kıbrıs'ta "garantörlük" sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan "Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması"na ilişkin sorular üzerine Bakanlık, şu yanıtı verdi:

"Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

“SORUNUN DİPLOMASI YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ”

Bakanlıkça, Yunan basınında yer alan, "Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz edildiği" iddiasına ilişkin soruya ise şu cevap verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği' yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan ve GKRY'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 7 Haziran tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü KKTC hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC'de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta son durumun ne olduğuna ilişkin sorular üzerine Bakanlık, "İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz." açıklaması yapıldı.

"İRAN İLE ABD ARASINDA ÇATIŞMALARIN YENİDEN BAŞLAMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

MSB, "İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bölgedeki gelişmelere değinerek şöyle devam etti:

"İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle, bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir."

ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Panter obüsünün muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik geliştirdiği yerli ve milli savunma sistemlerini uluslararası katılımcılarla buluşturmak amacıyla 15-19 Haziran tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi fuarlarından Eurosatory 2026'ya iştirak edecektir. Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda, SERDAR 100 Sahil Gözetleme Radarı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, IDENTA D5000 Birleşik Sorgulayıcı Cevaplayıcı Tanıma Tanıtma Sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir

BEDELLİ ASKERLİK

Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini kaydetti.

Tuğamiral Aktürk, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti.

“A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Türk Kızılayın 158'inci, Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci, Roketsan'ın 38'inci kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü: