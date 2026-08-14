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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini sağlamak ve bölgedeki katliamları durdurmak amacıyla gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü vesilesiyle bir anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan metinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığı askeri harekatın arka planı anımsatıldı. Rum ve Yunan taraflarının Cenevre Konferansları sürecindeki uzlaşmaz tutumları neticesinde, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekatı'nın icra edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Harekatın 52'nci yılında, vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.