Ankara'nın gündemine bomba gibi düşen "Kara Kuvvetleri'nde yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin MSB'den ilk kez açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, "Bahse konu soruşturmaya ilişkin ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup, idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İRAN SINIRINDA ALINAN ÖNLEMLER

"İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km modüler beton duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

"SURİYE HÜKÜMETİ TARAFINDAN HALEP’İN KONTROLÜ SAĞLANMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümetinin kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra ettiğini dile getirerek, "Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.