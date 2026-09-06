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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisine yönelik arama ve kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

'ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimiz, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu da TCG Alemdar gemimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinden takip etti."

15 KİŞİ KAYIP

Arama kurtarma operasyonunu TCG Alemdar gemisinden takip eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise kayıp kişilere ulaşılması amacıyla ekiplerin aralıksız sahada olduğunu vurguladı.

Kazanın ardından başlatılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Üstel, batan gemi enkazının denizden çıkarılmasına yönelik teknik planlamanın da kısa süre içerisinde netleşeceğini ifade etti.

Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu belirten Üstel, kazada şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.