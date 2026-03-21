Bakanlığın NSosyal hesabında paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “gökyüzündeki gözü” olarak tanımlanan "Barış Kartalı" uçağının uçuş öncesi hazırlıkları ile personelin bayramlaşma anları yer aldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerinin en keskin gözü, gökyüzündeki gururumuz Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'mız, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından görevine kanat açtı. Bayramın huzuru yüreklerde, vatan nöbeti semalarda. Milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Görüntülerde, uçağın teknik kontrollerinin tamamlanmasının ardından havalanarak gökyüzündeki nöbetine başladığı dakikalar kaydedildi.