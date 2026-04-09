Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı konusunda açıklama yaptı. Açıklamada uçağın dış yüzeyinde patlayıcı izine rastlanmadığının altı çizildi.

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda pervane ve kanatların kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup, gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranişı sergilediği tespit edilmiştir.

Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, gövdeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi.”