Milli Savunma Bakanlığı’nın farklı branşlarda yapacağı 1113 sürekli işçi alımı için kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda yapıldı. Kura işlemi saat 10.00’da başladı.

İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım-onarım personeli, uçak motor ve sistemleri bakım-onarım görevlisi, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi ve elektronikçi gibi çeşitli meslek dallarını kapsayan alımlarda adaylar kura ile belirlendi.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sınava katılma hakkı kazanan adayların asil ve yedek listeleri, aynı gün içinde Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin internet sitesi https://personeltemin.msb.gov.tr yayımlanacak.

Listelerin internet sitesinde duyurulması resmi tebligat niteliği taşıyor. Adaylara ayrıca bireysel olarak bildirimde bulunulmayacak. Adayların sonuçları sorgulamak için belirtilen adrese giriş yapmaları gerekiyor.