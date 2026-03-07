Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı medya organlarında yer alan “Türk askerinin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekildiği” yönündeki haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki görevini sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, bölgede herhangi bir çekilmenin söz konusu olmadığı belirtildi.

DEZENFORMASYON UYARISI

MSB kaynakları, bu tür iddiaların daha önce de gündeme geldiğini hatırlatarak benzer haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakanlık, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğine dikkat çekti.

Aynı iddialar ocak ayında da gündeme gelmiş, bakanlık o dönemde de Türk askerinin bölgeden çekildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.