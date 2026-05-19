Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında ATAK taarruz helikopterlerinin gerçekleştirdiği atışlara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, EFES-2026 Tatbikatı çerçevesinde görev alan ATAK helikopterlerinin hedefleri eş zamanlı ve koordineli şekilde vurduğu belirtildi.
Paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki ATAK taarruz helikopterlerine mühimmat yüklenmesi ve belirlenen hedeflerin ateş altına alınmasına ilişkin görüntülere yer verildi.
Tatbikat kapsamında helikopterlerin senaryo doğrultusunda farklı noktalardaki hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdiği görüldü.