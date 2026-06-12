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Kaynak: AA

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, basında yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir."

Açıklamanın devamında, üssün taşınmasının söz konusu olmadığı ancak bölgedeki askeri hareketlilik ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapıldığı aktarıldı. MSB, "Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığının kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" bilgisini paylaştı.