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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı’na Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’ın atamasıyla başlayan tartışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmıştı.

Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, atamayla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

ATAMA TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Cumhuriyet'in haberine göre; Özdağ, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün; savunma tedariki, mali süreçler, sözleşmeler, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve hesap verebilirlik açısından kritik bir görev alanına sahip olduğunu belirtti.

Söz konusu göreve Zikrullah Erdoğan’ın atanmasının kamuoyunda tartışmalara yol açtığını ifade eden Özdağ, kaymakam adaylığı sınavındaki yazılı ve mülakat puanları arasındaki farklara dikkat çekti.

Özdağ, önergesinde Erdoğan’ın 2017 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında yazılı puanının 81,61407, mülakat puanının ise 99,33333 olduğunu ve nihai başarı puanıyla sınavı üçüncü sırada kazandığını hatırlattı.

“DAHA TECRÜBELİ ADAYLAR DEĞERLENDİRİLDİ Mİ?”

Selçuk Özdağ, atamanın liyakat, uzmanlık ve kamu yönetiminde kariyer ilkeleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Bakan Güler’e çeşitli sorular yöneltti.

Özdağ, Erdoğan’ın savunma tedariki, kamu ihale mevzuatı, mali denetim, bütçe yönetimi, sözleşme hukuku ve askeri tedarik zinciri gibi alanlarda deneyiminin olup olmadığını sordu.

Ayrıca atama öncesinde bu alanda daha fazla teknik tecrübeye sahip adayların değerlendirilip değerlendirilmediğini de gündeme getirdi.

BAKAN GÜLER’DEN KISA YANIT

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yöneltilen sorulara tek cümlelik yanıt verdi. Güler açıklamasında, “Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen tüm personel faaliyetleri mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı. Bakan Güler, önergedeki diğer sorulara ise yanıt vermedi.

"DAYIM CANIMDIR" PAYLAŞIMI GÜNDEMDE

Atama kararının ardından Zikrullah Erdoğan'ın 2013 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken yaptığı bir paylaşım kısa sürede yayılmıştı. Söz konusu gönderide şu ifadeler yer alıyor:

"Dayım canımdır :) T. Erdoğan"

ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR

1993 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Zikrullah Erdoğan, yükseköğrenimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Aynı yıl, üniversitenin çift anadal programı vasıtasıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de mezun oldu.

İş hayatına Halk Bankası'nda başlayan Erdoğan, burada bir yıl görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amiri oldu. Mesleki eğitim süreci kapsamında Rize Valiliği'nde il merkez stajını, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Ardından Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını Edirne'de yerine getiren Erdoğan, yurtdışı stajında İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı. 106. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlamasının ardından, 2020-2022 yılları arasında Isparta-Uluborlu, 2022-2024 yılları arasında ise Şanlıurfa-Halfeti Kaymakamı olarak görev yaptı.

1 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Diyarbakır-Çınar Kaymakamlığına atanan Zikrullah Erdoğan, buradaki görevine 27 Temmuz 2024 tarihinde başladı.