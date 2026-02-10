Milli Savunma Bakanlığı; Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak memur alımına ilişkin ön değerlendirme sonuçlarını yayımladı. Sonuçlar, Personel Temin Sistemi üzerinden erişime açıldı.

MÜLAKAT LİSTESİ OLUŞTURULDU

Başvuru yapan adaylar arasından, her kadro için alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakat aşamasına çağrıldı. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da mülakat listesine dâhil edildi.