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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil memurlar, ekonomik sorunlarını ve özlük haklarına ilişkin taleplerini gündeme taşımak amacıyla Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde bir araya geldi.

Devlet Memurları Sendikası tarafından düzenlenen basın açıklamasında, çalışanların yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekilerek ekonomik koşulların iyileştirilmesi istendi.

SİVİL MEMURLARDAN EKONOMİK KOŞULLARA TEPKİ

TÜİK önünde gerçekleştirilen açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan sivil memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözüme kavuşturulması talep edildi.

Memurlar, mevcut ekonomik şartlar altında geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek yetkililerden taleplerinin karşılanmasını istedi.

SENDİKA BAŞKANINDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, basın açıklamasında kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik güçlüklere dikkat çekti.

Sivil memurların yaşadığı sorunların çözüm beklediğini vurgulayan Cengiz, ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve özlük haklarına ilişkin taleplerin karşılanması için yetkililerin ivedilikle somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.