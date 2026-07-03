Kars'ta bulunan Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından ağır silah atışları gerçekleştirildi.

MSB paylaştı: Yer gök inledi: Kars’ta askeri hareketlilik - Resim : 1

Eğitim faaliyetleri kapsamında icra edilen atışlarda, personelin muharebe kabiliyeti ve silah sistemlerini etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

MSB paylaştı: Yer gök inledi: Kars’ta askeri hareketlilik - Resim : 2
Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, hudut birliklerinin eğitim ve hazırlık faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

MSB paylaştı: Yer gök inledi: Kars’ta askeri hareketlilik - Resim : 3

Paylaşılan görüntülerde ağır silah sistemleriyle yapılan atışlar ve personelin koordineli çalışması yer aldı.