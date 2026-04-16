Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin daha karmaşık bir hale gelmeden kalıcı ateşkese ve nihayetinde kalıcı barışa dönüşmesi amacıyla destek vermeye devam edileceğini bildirdi.

Açıklama, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, hem küresel gelişmelere hem de TSK’nın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ’TAKİ SALDIRIYA TAZİYE

Aktürk, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden olan saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Orta Doğu’daki gerilime değinen Aktürk, geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. İsrail’in bölgedeki saldırılarının müzakere sürecini olumsuz etkilediğini belirten Aktürk, taraflara yapıcı tutum çağrısında bulundu.

Lübnan’daki saldırıların da bölgesel istikrarı zedelediğini ifade eden MSB Sözcüsü, Washington’da İsrail ile Lübnan arasında başlatılan müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını ancak sahadaki saldırıların sürece zarar verdiğini söyledi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, son bir haftada 8 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, yılbaşından bu yana sayının 75’e ulaştığını açıkladı.

Sınır güvenliği kapsamında ise son bir haftada 270 kişinin yakalandığını, yılbaşından bu yana yasa dışı geçiş girişimlerinde yakalananların sayısının 2 bin 92, engellenenlerin ise 22 bin 617 olduğunu bildirdi. Hudut hattında 167 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği de açıklandı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem yurt içinde hem yurt dışında çok sayıda tatbikat ve eğitim faaliyetini sürdürdüğünü bildirdi. EFES-2026 tatbikatı, Doğu Akdeniz’deki Dynamic Minotaur/Kurtaran tatbikatı ve Somali’deki askeri faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Somali açıklarında Türk gemilerinin görev yaptığı, ayrıca çeşitli uluslararası tatbikat ve konferanslara katılım sağlandığı ifade edildi.

SAVUNMA SANAYİNDE YENİ TESLİMATLAR

Kara Kuvvetleri’ne Fırtına-2 obüsleri ve Akıncı TİHA’nın envantere alındığı, ASELSAN tarafından geliştirilen radar sistemlerinin teslim edildiği açıklandı. Yerli üretim kapasitesinin artırılmasıyla patlayıcı ham maddede dışa bağımlılığın sona erdirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

2026 yılı MSÜ askeri öğrenci aday tercih sürecinde yaklaşık 84 bin başvuru yapıldığı, tercihlerin 24 Nisan’da tamamlanacağı bildirildi.

KOMANDO TUGAYLARI ARTACAK

MSB ayrıca, değişen harp koşulları ve yeni tehdit değerlendirmeleri doğrultusunda komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.