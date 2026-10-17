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Kaynak: ANKA

Türkiye ile Almanya arasında savunma alanındaki diplomatik temaslar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) heyeti, Almanya Federal Savunma Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgesel güvenlik gelişmelerini, mevcut çatışma alanlarını ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini değerlendirdi.

Görüşmelerde ortak çıkarların korunması ve savunma alanında hayata geçirilebilecek somut çalışmalar üzerinde durulurken, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak temasların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

MSB'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ve Almanya Savunma Bakanlıkları arasında liderler düzeyinde başlatılan savunma iş birliği inisiyatifinin olumlu bir yansıması olarak; Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Almanya Federal Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Dr. Nils Schmid’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Müteakiben Almanya Federal Savunma Bakanlığı Politika Direktörü Dr. Martin Schafer ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, mevcut çatışma alanları başta olmak üzere bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması ve iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alınarak, bu çerçevede hayata geçirilebilecek somut çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Temaslarda ayrıca, Türkiye ile Almanya arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulanarak bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak sonuç odaklı temasların sürdürülmesi teyit edildi.”