Milli Savunma Bakanlığı Diyarbakır'dan havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Doğu Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, uçakların 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalandığı belirtildi.
MSB, Doğu Karadeniz'de gerçekleştirilen uçuşun başarıyla tamamlandığını bildirerek şu ifadeleri kullandı:
"Göklerde güç, görevde kararlılık. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Doğu Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi."