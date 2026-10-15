Milli Savunma Bakanlığı Diyarbakır'dan havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Doğu Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Türk savaş uçakları Doğu Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı - Resim : 1

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, uçakların 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalandığı belirtildi.

MSB, Doğu Karadeniz'de gerçekleştirilen uçuşun başarıyla tamamlandığını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Göklerde güç, görevde kararlılık. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Doğu Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi."