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Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada (X- Twitter) çocukların hazırladığı eserlerin vatandaşların oylarına açıldığını belirterek herkesi oylamaya katılmaya davet etti.

BAYRAK SEVGİSİ VE VATAN AŞKI RESİMLERE YANSIDI

MSB'nin açıklamasına göre yarışmaya katılan çocuklar, hazırladıkları resimlerde bayrak sevgisini, vatan aşkını ve Mehmetçiğe duydukları gururu eserlerine yansıttı.

Yarışma, çocukların milli değerleri sanat yoluyla ifade etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

VATANDAŞLARA OY ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslenerek şu çağrıda bulundu:

"Oy ver, bu gurura sen de ortak ol ve geleceğin sanatçılarına güç kat."

Bakanlık, tüm vatandaşları yarışmadaki eserleri inceleyerek beğendikleri çalışmalar için oy kullanmaya davet etti.