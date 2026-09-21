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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz’de kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

ÇELİK KANATLAR AKDENİZ SEMALARINDA

Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları görev aldı. Uçakların katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

MSB, gerçekleştirilen faaliyetin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

“KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR”

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerin yanı sıra harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Akdeniz’de gerçekleştirilen eğitim uçuşuyla Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlık seviyesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerden biri daha gerçekleştirilmiş oldu.