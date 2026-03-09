ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaklaşık bir hafta sonra İngiliz üssünü insansız hava aracı ile vurulması sonrası Türkiye’den hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."