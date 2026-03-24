Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."