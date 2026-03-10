İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasına giren bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev alan İspanyol birliklerinin rol oynadığını duyurmasının ardından Türkiye ve İspanya vatandaşları Sosyal medya platformu X’te (Twitter) etkileşim dalgası oluştur.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'günün fotoğrafı' etiketiyle Türk askeri ve İspanya askerinin yan yana çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda iki askerin aynı mevzide birlikte nişan alırken çekilen ve 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşılan fotoğraf, beğeni kazandı. Paylaşımda, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuna da yer verildi.