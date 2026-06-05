Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak?

MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için kritik bir açıklama yaptı. Mevcut bedel tutarı üzerinden başvuru yapılabilecek son tarihi açıklayan MSB, zam geleceğini duyurdu. YENİÇAĞ haziran sonrası yeni bedelli fiyatlarını hesapladı.

Aykut Metehan Özel Haber: Aykut Metehan
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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 1

2026 yılının ilk 6 ayı için 416 bin lira olan bedelli askerliğe zam gelecek. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih açıklandı.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 2

Milli Savunma Bakanlığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yayımladığı açıklamada bedelli askerliğe zam geleceğini duyurdu.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 3

MSB'nin açıklaması şöyle:

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 4

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 5

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 6

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyona göre artış gösteren bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı konusunda hesaplamalar yapıldı. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı %16,6'ya yükseldi.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 7

Bedelli askerliğe gelecek zam oranı Temmuz enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. 30 Haziran'a kadar başvuran adaylar 416 bin lira öderken, Haziran sonrası yapılacak başvurularda 6 aylık enflasyon farkı uygulanacak.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 8

Temmuz enflasyonunun %1-2 oranında gelmesi beklenirken bedelli askerliğe de %17,6 ile %18,6 arasında bir zam bekleniyor.

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MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak? - Resim: 9

Buna göre bedelli askerlik temmuz itibariyle 489 bin 216 lira ile 493 bin 376 lira arasında olacak.

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