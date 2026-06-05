2026 yılının ilk 6 ayı için 416 bin lira olan bedelli askerliğe zam gelecek. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih açıklandı.
MSB açıkladı: O tarihten sonra bedelli askerliğe zam gelecek, bedelli ne kadar olacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için kritik bir açıklama yaptı. Mevcut bedel tutarı üzerinden başvuru yapılabilecek son tarihi açıklayan MSB, zam geleceğini duyurdu. YENİÇAĞ haziran sonrası yeni bedelli fiyatlarını hesapladı.Özel Haber: Aykut Metehan
Milli Savunma Bakanlığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yayımladığı açıklamada bedelli askerliğe zam geleceğini duyurdu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.
Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyona göre artış gösteren bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı konusunda hesaplamalar yapıldı. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı %16,6'ya yükseldi.
Bedelli askerliğe gelecek zam oranı Temmuz enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. 30 Haziran'a kadar başvuran adaylar 416 bin lira öderken, Haziran sonrası yapılacak başvurularda 6 aylık enflasyon farkı uygulanacak.
Temmuz enflasyonunun %1-2 oranında gelmesi beklenirken bedelli askerliğe de %17,6 ile %18,6 arasında bir zam bekleniyor.
Buna göre bedelli askerlik temmuz itibariyle 489 bin 216 lira ile 493 bin 376 lira arasında olacak.