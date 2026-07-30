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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) gerçekleştirdiği haftalık bilgilendirme toplantısında, önemli bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara’da bulunan Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

4 TERÖRİST SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI!

1 Ocak'tan bugüne dek, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 bin 953 kişinin yakalandığını duyuran MSB, engellenen kişi sayısının ise 43 bin 878'e ulaştığını ifade etti.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 468 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı açıklanırken bin 102 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi.

“4 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU”

Son bir hafta içerisinde, 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu bildirilirken harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiği ifade edildi.

“IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM ETMEKTEDİR”

Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada Irak ile savunma güvenlik alanındaki iş birliğine değinerek “Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir.” İfadelerine yer verdi.

“Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda; sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılması konularında mutabık kalınmıştır” diyen Aktürk “Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir.” dedi.

Aktürk, sözlerinin devamında “Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.