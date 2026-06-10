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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, dünya opera repertuvarının önemli yapıtlarından biri olan “Saraydan Kız Kaçırma” operasını sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde iki farklı temsil gerçekleştirdi.

AŞK, SADAKAT VE HOŞGÖRÜYÜ ANLATAN HİKÂYE

Johann Gottlieb Stephanie’nin librettosunu yazdığı opera, 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda geçen olayları konu alıyor. Hikâyede, İspanyol soylusu Belmonte’nin korsanlar tarafından kaçırılarak Paşa Selim’in sarayına getirilen sevgilisi Konstanze’yi kurtarma mücadelesi anlatılıyor.

Belmonte ile uşağı Pedrillo’nun hazırladığı kaçış planı, sarayın sert mizaçlı bekçisi Osmin’in engelleriyle beklenmedik bir hâl alırken, finalde Paşa Selim’in intikam yerine affediciliği seçmesi eserin en dikkat çekici mesajlarından biri olarak öne çıkıyor. Böylece opera, merhamet ve hoşgörü kavramlarını merkezine taşıyor.

GÜÇLÜ YARATICI EKİP VE GENİŞ OYUNCU KADROSU

Rejisörlüğünü Caner Akın’ın üstlendiği yapımda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Zdravko Lazarov yönetti. Dekor ve kostüm tasarımları Olcay Engin Kaymaz tarafından hazırlanırken, ışık tasarımını Taner Aydın gerçekleştirdi. Yapımın koro şefliğini Paolo Villa üstlenirken, koreografi Tan Sağtürk imzası taşıdı.

Festival kapsamında sahnelenen temsillerde Erdem Erdoğan Belmonte, Tuncay Kurtoğlu Osmin, Eylem Demirhan Konstanze, Ecem Arıcasoy Yazoğlu Blonde, Berk Dalkılıç Pedrillo ve Caner Akın Selim Paşa karakterlerine hayat verdi. Çocuk rolünde ise Efe Onur Kardeş ile Mehmet Mazhar Elgin dönüşümlü olarak sahne aldı.

FESTİVAL PROGRAMININ ÖNE ÇIKAN YAPIMLARINDAN BİRİ OLDU

Mozart’ın güçlü müzikal anlatımını Osmanlı döneminde geçen bir hikâyeyle buluşturan “Saraydan Kız Kaçırma”, tarihsel atmosferi, evrensel temaları ve başarılı sahne yorumuyla 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nin dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.