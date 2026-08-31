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Kaynak: Haber Merkezi

Müzik tarihinin en önemli bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart, ölümünden 235 yıl sonra çağdaş sahne teknolojileriyle İstanbul’da yeniden sahneye taşındı.

Candela Concert tarafından düzenlenen “Amadeus Mozart Hologram Deneyimi”, 30 Ağustos akşamı Beyoğlu Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluştu.

MOZART’IN HAYATI SAHNEYE TAŞINDI

Pouya Fayazi’nin yazıp yönettiği yapımda, Mozart’ın hayatı hologram teknolojisi, üç boyutlu görüntüler, dans ve canlı müzik eşliğinde anlatıldı.

Gösteride bestecinin çocukluğundan aşk hayatına, yaşadığı buhranlardan eserlerini üretirken karşılaştığı güçlüklere kadar birçok dönem sahneye taşındı.

ÖNCE SEYİRCİLERİN ARASINDA, SONRA PERDEDE

Gösteri başlamadan önce Mozart karakteri loş salonda seyircilerin arasında dolaştı.

Işıkların sönmesiyle birlikte bu kez sahnedeki şeffaf perdede üç boyutlu görüntüsüyle belirdi.

Yaklaşık bir saat süren gösteride Mozart’ın hayatı kronolojik başlıklarla ilerledi. Bestecinin kısa anlatımlarını, o dönemdeki duygu dünyasıyla ilişkilendirilen altı-yedi eser takip etti.

HOLOGRAM, DANS VE CANLI MÜZİK BİRLEŞTİ

Gösteride hologramın şeffaf perdeye yansıtıldığı fark edilse de deneyimin etkisi, Mozart’ı tamamen gerçekmiş gibi göstermekten çok dijital görüntüyü canlı müzik ve dansla bir araya getirmesinden geldi.

Yapım, Mozart’ı az tanıyan izleyiciler için anlaşılır bir giriş niteliği taşırken, bestecinin hayatına ve eserlerine hâkim olanlar için daha tanıdık bir anlatı sundu.

MEKÂN GÖSTERİNİN İKİNCİ OYUNCUSU OLDU

Deneyimin atmosferini güçlendiren en önemli unsurlardan biri de Beyoğlu Sahne oldu.

Bir dönem fırın olarak kullanılan tarihi Mario Cantoni Binası, taş duvarları, fresklerle bezeli yüksek tavanı ve kabartmalarıyla gösteriye özel bir atmosfer kattı.

Yüzlerce mumun ışığıyla eski bir kiliseyi andıran mekân, gösterinin ardından gezilebilen üst katlarıyla da ayrı bir sanat deneyimi sundu.

CANLI PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Yapımda Mozart’ı T. Ümit Ertokuş canlandırdı.

Dansları Liubou Matviyenka ve Hamza Taşcı üstlenirken, eserler piyanoda Dengin Ceyhan tarafından seslendirildi.

Yaylılarda ise Derya Çelik, Doğa Gençalioğlu, Birsu Çelik ve Devrim Büyükbayraktar canlı performans sergiledi.

“Amadeus Mozart Hologram Deneyimi”, teknolojiyi canlı icra ve tarihi mekân atmosferiyle birleştirerek izleyicilere klasik konser anlayışının dışında bir sahne deneyimi sundu.