Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız

Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız

Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında takımın merkezine yerleştirmeyi düşündüğü dört futbolcu ortaya çıktı. Listede Arda Güler'in de yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 1

Jose Mourinho'nun yeni sezon öncesi takım planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

El Nacional'in haberine göre deneyimli teknik adam, yeni projesini dört yıldız futbolcu üzerine kurmayı hedefliyor.

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 2

Mourinho'nun vazgeçilmezleri
Haberde, Mourinho'nun takımın iskeletini oluşturmayı planladığı dört futbolcunun şu isimler olduğu belirtildi:

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 3

Kylian Mbappé

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 4

Jude Bellingham

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 5

Arda Güler

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 6

Thibaut Courtois

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 7

Arda Güler detayı dikkat çekti
Listede milli futbolcu Arda Güler'in yer alması, İspanyol basınında en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Genç yıldızın, Mourinho'nun gelecek planlarında kilit rol üstleneceği öne sürüldü.

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Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız - Resim: 8

Yeni sezonun temeli bu dört isim
İddiaya göre Jose Mourinho, yeni sezonda hem oyun planını hem de takımın lider kadrosunu bu dört futbolcu etrafında şekillendirmeyi hedefliyor.

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