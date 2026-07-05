Mourinho'nun yeni projesi belli oldu: İşte vazgeçilmez 4 yıldız

Jose Mourinho'nun yeni sezon öncesi takım planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
El Nacional'in haberine göre deneyimli teknik adam, yeni projesini dört yıldız futbolcu üzerine kurmayı hedefliyor.
Jose Mourinho'nun yeni sezon öncesi takım planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
El Nacional'in haberine göre deneyimli teknik adam, yeni projesini dört yıldız futbolcu üzerine kurmayı hedefliyor.
Mourinho'nun vazgeçilmezleri
Haberde, Mourinho'nun takımın iskeletini oluşturmayı planladığı dört futbolcunun şu isimler olduğu belirtildi:
Kylian Mbappé
Jude Bellingham
Arda Güler
Thibaut Courtois
Arda Güler detayı dikkat çekti
Listede milli futbolcu Arda Güler'in yer alması, İspanyol basınında en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Genç yıldızın, Mourinho'nun gelecek planlarında kilit rol üstleneceği öne sürüldü.
Yeni sezonun temeli bu dört isim
İddiaya göre Jose Mourinho, yeni sezonda hem oyun planını hem de takımın lider kadrosunu bu dört futbolcu etrafında şekillendirmeyi hedefliyor.