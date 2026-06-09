Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu

TRANSFER AÇIKLAMASI

Silva geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Barcelona benim için bir seçenek ama henüz bir karar vermedim. Birçok seçeneğim var ve tüm takımlara saygı duyuyorum. Gerçekten istendiğimi hissettiğim bir takım bulmaya çalışacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim gün bunu anlayacaksınız" dedi.