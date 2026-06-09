Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu

Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu

Transfer piyasasının en gözde isimlerinden Bernardo Silva için dev kulüpler sıraya girdi. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Portekizli yıldızın, kariyerine Real Madrid veya Barcelona'da devam etme ihtimalinin öne çıktığı belirtildi. Özellikle Mourinho transferde istekli. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 1

Manchester City'den ayrılacağı daha önce açıklanan Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Portekizli yıldız için yeni bir iddia gündeme geldi.

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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 2

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. Cadena SER'in haberine göre, Real Madrid de 31 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girerek yarışa resmen katıldı.

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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 3

ACELE ETMİYOR

Deneyimli orta saha oyuncusunun birçok kulüpten teklif almasına rağmen henüz geleceğiyle ilgili nihai kararını vermediği belirtildi. Silva'nın yeni takımını belirlemek için acele etmediği ve imzasını Dünya Kupası'nın ardından atmayı planladığı ifade edildi.

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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 4

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Bir süredir Galatasaray ile de anılan Bernardo Silva'ya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi sürüyor. Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona'nın da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 5

TRANSFER AÇIKLAMASI

Silva geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Barcelona benim için bir seçenek ama henüz bir karar vermedim. Birçok seçeneğim var ve tüm takımlara saygı duyuyorum. Gerçekten istendiğimi hissettiğim bir takım bulmaya çalışacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim gün bunu anlayacaksınız" dedi.

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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 6

İSPANYA'YA TRANSFERİ BEKLENİYOR

Öte yandan yıldız futbolcunun İspanya'ya transfer olması bekleniyor. İddialara Barcelona ve Real Madrid ihtimali daha ön planda.

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Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Yıldız futbolcu İspanya yolcusu - Resim: 7

SEZON KARNESİ

Bernardo Silva, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 53 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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Kaynak: Diğer
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