Anasayfa Spor Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan deneyimli isim Jose Mourinho'dan itiraflar gelmeye devam ediyor. Bir açıklama da yıldız futbolcunun transferi için geldi. İşte detaylar...

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 1

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mourinho sezon başında takımdan ayrılmıştı.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekip, deneyimli isimle yolları ayırdıktan sonra takımın başında Tedesco'yu getirmişti.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 3

Şimdi ise Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran Mourinho'dan Fenerbahçe'yi çalıştırdığı günlerle ilgili olarak flaş itiraflar gelmeye devam ediyor.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 4

Deneyimli teknik adam son olarak ilginç bir iddiada bulundu.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 5

TALISCA'YI VETO ETMİŞ

Mourinho, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı dönemde; öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediğini ancak yönetimin 'veto' etmesine rağmen Anderson Talisca'yı transfer ettiğini söyledi.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 6

Jose, "Sistemimde Talisca'nın oynayacağı mevki yok' dememe rağmen alındı" dedi.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 7

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

2024-25 sezonun kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 8

SEZON RAKAMLARI

Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta takımına 21 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş - Resim: 9

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, sarı-lacivertli ekiple 2028 yılının yaz ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

