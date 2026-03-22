Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mourinho sezon başında takımdan ayrılmıştı.
Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldızı için itiraf: Transferi veto etmiş
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan deneyimli isim Jose Mourinho'dan itiraflar gelmeye devam ediyor. Bir açıklama da yıldız futbolcunun transferi için geldi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli ekip, deneyimli isimle yolları ayırdıktan sonra takımın başında Tedesco'yu getirmişti.
Şimdi ise Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran Mourinho'dan Fenerbahçe'yi çalıştırdığı günlerle ilgili olarak flaş itiraflar gelmeye devam ediyor.
Deneyimli teknik adam son olarak ilginç bir iddiada bulundu.
TALISCA'YI VETO ETMİŞ
Mourinho, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı dönemde; öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediğini ancak yönetimin 'veto' etmesine rağmen Anderson Talisca'yı transfer ettiğini söyledi.
Jose, "Sistemimde Talisca'nın oynayacağı mevki yok' dememe rağmen alındı" dedi.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ
2024-25 sezonun kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
SEZON RAKAMLARI
Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta takımına 21 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, sarı-lacivertli ekiple 2028 yılının yaz ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.