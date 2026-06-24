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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Kariyerinde Barcelona'da yardımcı antrenörlük de yapan deneyimli teknik adam, kendisine yöneltilen "Anti-Barcelona" sorusuna net bir yanıt verdi.

"KADER BİZİ RAKİP YAPTI"

Habertürk'te yer alan habere göre Mourinho, Barcelona'da geçirdiği yılları olumlu hatırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'da dört harika yıl geçirdim, hiçbir olumsuz duygum yok. Inter'e gitmeden önce, Chelsea ile başladığım dönemden itibaren onlara karşı Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadım. Sonra da Real Madrid'e geçtim. Sanırım kader bizi birbirimize rakip yaptı."

"EN İYİLERLE OYNAMAYI SEVİYORUM"

Barcelona'ya karşı herhangi bir olumsuz düşüncesi olmadığını vurgulayan Mourinho, rekabetin kendisini motive ettiğini söyledi.

Portekizli teknik adam, "Real Madrid'i sevdiğimi inkar etmiyorum, geri dönmemin sebebi de bu. Ancak Barcelona'ya karşı hiçbir olumsuz duygularım yok. Onlara karşı oynamayı seviyorum çünkü futbolda en iyilerle oynamayı seversiniz. En iyiler, sizin olduğunuzdan daha iyi olmanızı sağlar." ifadelerini kullandı.

GUARDİOLA DETAYI

Jose Mourinho'nun adı 2008 yılında Barcelona'nın teknik direktör adayları arasında geçmişti. Ancak Katalan kulübü tercihini, o dönem Barcelona B Takımı'nı çalıştıran Pep Guardiola'dan yana kullanmıştı.