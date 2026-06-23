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24 yıl sonra büyük beklentilerle katıldığımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım, D Grubu'nda oynadığı iki maçta sırasıyla Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

ARDA GÜLER'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Beklentilerin büyük olması hayal kırıklığının da boyutunu artırdı. Avrupa'da göğsümüzü kabartan birçok milli oyuncu Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla sınıfta kalırken Arda Güler'in açıklamaları çok konuşuldu.

Paraguay maçı sonrası TRT'ye verdiği röportajda, 'Utanç duyuyoruz.' ifadelerini kullanan Arda Güler özeleştirilerde bulunarak Türk halkından özür dilemişti. Önümüzdeki turnuvalarda bunu telafi etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten 21 yaşındaki genç yetenek, "Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı." diye de eklemişti.

Arda Güler'in bu sözleri, sadece Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yer buldu. İspanya basınından elgoldigital, dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı.

JOSE MOURINHO'DAN ARDA GÜLER'E: 'KENDİNİ SUÇLAYACAK HİÇBİR ŞEYİN YOK'

2026 Dünya Kupası'na erken veda nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan Arda Güler'i Real Madrid'deki yeni hocası Jose Mourinho'nun arayarak teselli ettiği iddia edildi.

Haberde Mourinho'nun Arda Güler'e yaptığı açıklamalardan dolayı, "Kendini suçlayacak hiçbir şeyin yok. Maçlarını izledim ve takımının en iyi oyuncusuydun. Kapat ve enerjini topla. Birlikte şampiyonluklar kazanacağız." dediği aktarıldı.