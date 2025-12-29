Portekiz Ligi'nde Braga evinde Benfica'yı ağırladı. Tecrübeli savunmacı N. Otamendi'nin golüyle 29. dakikada 0-1 öne geçen Benfica, arka arkaya yediği gollerle maçın ilk devresini 2-1 geride kapadı. Benfica, maçın 53. dakikasında F. Aursnes'in golüyle maçı 2-2'ye getirdi ve maçın kalan bölümünde de gol çıkmayınca karşılama 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho ise takımını 3-2 galip ilan etti.

MOURİNHO: "3-2 KAZANDIK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı; "Bu büyük zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." Mücadelenin 74. dakikasında Benfica, Samuel Dahl ile öne geçmiş ancak maçın hakemi golü iptal etmişti. Mourinho iptal edilen golle ilgili de; "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık"