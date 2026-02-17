Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid'i konuk ediyor. Karşılaşma, bugün saat 23.00'te Estádio da Luz'da oynanacak.
Mourinho yine başladı: Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Jose Mourinho, Benfica’nın Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Fenerbahçe söylemi dikkatlerden kaçmadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, çok konuşulacak sözler sarf etti. O açıklamalardan satır başları şu şekilde:
"Real Madrid'e sahip olduğum her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi ortaya koydum. Ve o dönem kapandı. Bir profesyonel, bir kulüpten bu duygularla ayrıldığında, bence arada sonsuza dek sürecek bir bağ oluşur. Ayrılalı 12 yıl oldu ama dünyanın neresinde Real Madrid taraftarı ile karşılaşsam aynı hissi yaşıyorum. İnsanlar da benim gibi, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyor. Genel olarak insanlar bana karşı sevgi besliyor, bu da harika bir şey.
"Real Madrid'den kovulmadan ayrılan az sayıdaki teknik direktörden biriyim. Ayrıldığım gün başkan bana 'Zor olanı başardın, şimdi kolay olana geçiyorsun' dedi. Bundan sonra kazandığım tüm Şampiyonlar Ligi maçları bana mutluluk getirdi. Florentino Perez ile hala aramız iyi. En son Benfica'ya imza attığım gün bana mesaj attı. 'Yeniden üst seviye bir takımda olmana sevindim' dedi. Ben sonsuza dek bir Madrid taraftarı olacağım. Bu bağ asla sona ermeyecek."
Real Madrid'e Geri Dönüş
"Bununla var olmayan hikayeleri beslemek istemiyorum. Var olan tek şey, Benfica ile bir yıl daha sözleşmemin olması. Bu özel bir kontrat çünkü seçim döneminde imzalandı ve hem ben hem de başkan Rui Costa, etik açıdan olası yeni bir başkanı korumak istedik. Sözleşmede hem benim hem de Benfica’nın anlaşmayı çok kolay şekilde feshedebileceği bir madde var. Ama somut olan tek şey Benfica ile kontratımın bulunmasıdır. Real Madrid ile sıfır."
Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler
“Florentino Pérez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica'ya imza attığımda bana mesaj attı. Bana, 'Tekrar üst düzey bir kulübe katıldığın için mutluyum' dedi."
"Real Madrid’i elemek isterim ama aynı zamanda Arbeloa'nın ligi kazanmasını ve Real Madrid'de uzun yıllar kalmasını da çok isterim. Çünkü o çok yetenekli bir teknik direktör ve içinde bu kulübün ruhu taşıyan bir adam. Ayrıca bu kulübü çalıştıracak kişiliğe sahip; bu da herkeste bulunmaz."